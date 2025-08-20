Bénin: 26 victimes inhumées après le drame du bus Stm

Photo : DR

La tragédie survenue dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur le pont du fleuve Ouémé à Thio a plongé plusieurs familles dans la douleur. Selon Le Matinal, Vingt-six des victimes de l’accident du bus de la compagnie Stm ont été inhumées mardi 19 août à Savè, après leur identification à la morgue de l’hôpital de zone, conformément aux rites islamiques.

La cérémonie a rassemblé des personnalités nigériennes et béninoises, dont l’ambassadeur du Niger près le Bénin, Chaïbou Kadade, et le président du Haut Conseil des Nigériens, El Hadj Idrissou Garba Amadou, dit « Idi Saboula », accompagné de membres de son bureau. Les autorités béninoises et plusieurs centaines de Nigériens ont également assisté aux obsèques, rendant un hommage solennel aux disparus. L’Imam Idrissou Boukary, président de l’Union Islamique du Bénin, a conduit la prière d’inhumation avant l’enterrement au cimetière musulman de Savè. Les corps retrouvés et identifiés ultérieurement seront également enterrés au fur et à mesure.

L’ambassadeur Chaïbou Kadade, le président Idi Saboula et l’Imam Boukary ont prié pour le repos des âmes et ont salué l’appui des autorités béninoises tout au long de cette tragédie. Le gouvernement a déployé des moyens importants pour repêcher le bus et récupérer les corps dans le fleuve Ouémé. Six passagers restent portés disparus et les opérations de recherche se poursuivent.