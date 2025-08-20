Bénin : Avalanche de réactions après le décès de Razack Omotoyossi

Razack Omotoyossi

Le football béninois est en deuil. L’ancien attaquant des Écureuils, Razack Omotoyossi, est décédé le mardi 19 août 2025 à Lagos, au Nigeria, à l’âge de 39 ans. La Fédération béninoise de football (FBF) a confirmé la triste nouvelle à travers un communiqué, saluant la mémoire d’un joueur qui a marqué de son empreinte l’histoire du sport national.

« La grande famille du football béninois est en deuil. Un de ses illustres fils, Razack Omotoyossi, ancien international béninois, nous a quittés ce mardi 19 août 2025. Que son âme repose en paix », a déclaré l’instance dirigeante, qui a adressé ses condoléances à la famille du défunt et au peuple sportif.

La disparition d’« Omogoal » a suscité une vague d’émotion et de témoignages. Son ancien coéquipier Michaël Poté a publié une image en noir et blanc pour lui rendre hommage, tandis qu’Abdoulaye Ouzérou a saisi l’occasion pour sensibiliser la jeunesse sportive : « Artistes, sportifs, l’heure est peut-être venue de comprendre que nous devons être exigeants quand nous sommes à notre prime », a-t-il écrit.

De son côté, l’ex-gardien international Yoann Djidonou a laissé un message empreint de nostalgie : « Omogoal… Razak… Merci pour les émotions procurées, pour ta folie, tes coups de pression en français pas maîtrisé… Des souvenirs indélébiles. Tu nous rappelles que nous ne sommes que de passage. Merci pour ta bienveillance et ton sourire à toute épreuve. Une pensée à ta famille. Repose en paix champion. »

La classe politique a également réagi à cette perte. L’ancien ministre des Sports, Ganiou Soglo, s’est dit profondément touché : « Pendant mon mandat, j’ai eu l’honneur de côtoyer Razack, un joueur remarquable, puissant, mais aussi une personne avenante, croyante et d’une grande valeur humaine. Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et à toute la communauté sportive béninoise. » Les circonstances exactes du décès ne sont pas encore connues. Mais déjà, l’onde de choc traverse tout le pays.