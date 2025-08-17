Bénin : Ce qu’il faut savoir du faux magistrat arrêté à Parakou

Un véhicule de la police républicaine

La Police républicaine a mis fin aux agissements d’un individu qui se faisait passer pour magistrat à Parakou. L’opération conjointe menée par les commissariats de Sanson et du 1er arrondissement a permis son arrestation, après de longs mois de traque. L’information a en effet été rapportée sur les plateformes digitales de la Police Républicaine.

Selon les informations recueillies, le suspect s’était plusieurs fois présenté comme juge au tribunal de Parakou, usurpant cette qualité pour intimider des citoyens dans des litiges domaniaux et soutirer de l’argent à ses victimes. Ses manœuvres frauduleuses avaient suscité de nombreuses plaintes, incitant les forces de l’ordre à intensifier leurs recherches. La filature menée par la police a abouti à son interpellation dans une ruelle proche de son domicile, situé au quartier Okédama. L’homme, connu comme revendeur dans la ville, a été conduit au commissariat.

Publicité

À la suite de son arrestation, plusieurs plaignants se sont présentés spontanément pour confirmer les faits. Ils l’accusent d’« usurpation de titre », d’« escroquerie avec remise d’argent », mais aussi de « menaces verbales ». Les témoignages recueillis évoquent également des infractions plus graves, telles que le stellionat et le faux et usage de faux. Une enquête est en cours pour mesurer l’ampleur des préjudices subis et identifier toutes les victimes. Les autorités policières invitent par ailleurs toute personne ayant été abusée par ce faux magistrat à se rapprocher des commissariats compétents afin de faciliter les investigations.