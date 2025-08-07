Bénin : Condamné à la prison ferme, un couple devra payer plus d’un milliard

Un couple a été sévèrement sanctionné ce lundi 4 août 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). La juridiction a condamné une banquière et son époux, opérateur économique, respectivement à 5 et 7 ans de prison ferme pour vol de numéraires et blanchiment de capitaux. Outre l’emprisonnement, ils devront verser solidairement 882 millions de FCFA, en plus de 294 millions de FCFA de dommages et intérêts à l’institution bancaire lésée.

Le tribunal a également ordonné la confiscation de l’ensemble de leurs biens, à l’exception de leur résidence principale, considérée comme logement familial. Selon les éléments du dossier, l’affaire remonte à 2018. Employée dans une banque de la place, la prévenue aurait mis en place un système de prêts frauduleux, au moyen d’une entreprise fictive enregistrée à son nom. Elle aurait contracté des crédits en usurpant l’identité de clients de l’établissement, causant un préjudice estimé à 294 millions de FCFA. Son époux, soupçonné d’avoir facilité l’opération, a été arrêté cette même année et placé en détention.

D’abord poursuivis pour « fausse attestation, vol de numéraire et complicité », les faits ont finalement été requalifiés en « fausse attestation et blanchiment de capitaux » au terme des débats. Principal acteur du montage frauduleux, la banquière est introuvable depuis qu’elle a été remise en liberté provisoire. Le parquet la considère toujours en fuite. Son mari, qui a déjà passé sept années en détention provisoire, pourrait quant à lui bénéficier d’un aménagement de peine. Il n’en reste pas moins reconnu coupable des faits, et contraint, avec son épouse, d’assumer les réparations financières imposées.