Bénin : Deux amis placés en garde à vue pour vols réciproques à Kpomassè et Tovè

Dans une affaire pour le moins insolite, deux amis ont été placés en garde à vue par la Police républicaine, suite à des vols réciproques impliquant un téléphone portable et une motocyclette. Les faits se sont déroulés entre Kpomassè et Tovè, et mettent en lumière une série de malversations entre les deux individus.

Tout a commencé le lundi 18 août 2025, lorsqu’un des mis en cause a invité son ami à son domicile à Kpomassè. Profitant de l’hôte endormi, l’invité a disparu avec le téléphone portable de ce dernier, qu’il lui avait pourtant prêté pour passer un appel. Ulcéré par ce geste, le propriétaire de l’appareil a décidé de se venger.

Le lendemain, mardi 19 août 2025, aux alentours de midi, il s’est rendu au domicile de son ami à Tovè. Sur place, il a interrogé des adolescents présents au portail, qui lui ont indiqué que leur camarade dormait. Refusant de le réveiller, il a profité de leur inattention pour s’emparer de la motocyclette de son ami, stationnée à proximité de la chambre.

Alertés, les agents de la Police républicaine ont interpellé les deux individus et les ont confrontés à leurs actes. Le premier a reconnu avoir volé le téléphone portable, tandis que le second a nié avoir pris la motocyclette, malgré les témoignages concordants de plusieurs témoins ayant assisté à la scène. Face à ces éléments, les deux amis ont été placés en garde à vue afin de permettre aux autorités de mener des investigations approfondies et de faire la lumière sur cette affaire atypique.