Bénin : Guerre ouverte entre Jacques Ayadji et Edmond Agoua

Le président du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Jacques Ayadji, a dénoncé jeudi 14 août 2025 à Cotonou des actes de débauchage visant son parti, imputés à des responsables politiques issus de la mouvance présidentielle.

Face à la presse au siège national de Moele-Bénin, M. Ayadji a fustigé « le passé honteux, la transhumance politique et les basses manœuvres » de certains leaders, accusés de cibler exclusivement son parti. Parmi les personnes citées nommément figurent le député Agoua Assogba Edmond, le maire de Tori-Bossito Rogatien Akwaku, ainsi qu’un acteur politique de la 9ᵉ circonscription électorale, Alain Gnancadja.

Selon lui, ces pratiques, contraires à l’esprit de la réforme du système partisan engagée par le président Patrice Talon, nuisent à la cohésion nationale et à l’assainissement des mœurs politiques. « Moele-Bénin est plus attaqué dans la mouvance présidentielle que dans l’opposition », a-t-il regretté.

Des accusations ciblées

Jacques Ayadji a affirmé avoir prévenu le président de l’Union progressiste le Renouveau (UPR) de ses intentions de dénoncer publiquement ces agissements, estimant que les rappels à l’ordre internes n’avaient abouti à aucune résolution. Il reproche au député Agoua Assogba Edmond d’être « un politicien fini » et de semer le désordre dans le département des Collines, allant jusqu’à appeler, lors des législatives de 2023, à voter contre Moele-Bénin.

Le maire de Tori-Bossito, Rogatien Akwaku, est accusé d’avoir recruté un ancien coordonnateur communal de Moele-Bénin à l’encontre des directives du chef de l’État, préférant, selon M. Ayadji, « négocier à l’intérieur de la mouvance » plutôt que de renforcer l’ensemble de la coalition. Quant à Alain Gnancadja, l’orateur a évoqué son implication locale dans des actions qu’il juge contraires à l’esprit de collaboration au sein de la mouvance.

Pas d’accord pour un retrait électoral

Le président de Moele-Bénin a également démenti toute entente avec le chef de l’État visant à renoncer aux prochaines échéances électorales. Il a qualifié cette rumeur de « contre-vérité grave », réaffirmant la détermination de son parti à conquérir le pouvoir à la base. « La victoire de la mouvance présidentielle en 2026 passe par Moele-Bénin », a-t-il conclu