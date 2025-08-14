Bénin : la CENA poursuit la sensibilisation sur le parrainage auprès des maires

La Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit sa campagne d’information et de formation des élus locaux sur le système de parrainage en vue de l’élection présidentielle de 2026. Après l’étape de Parakou, qui a réuni le 12 août dernier les maires des départements de l’Atacora, de la Donga, du Borgou et de l’Alibori, l’institution a organisé une nouvelle séance à l’intention des édiles d’autres régions du pays.

Animée par une délégation conduite par Laurentine Adossou Davo, rapporteur du Conseil électoral, la rencontre avait pour thème : « Conditions d’opérationnalisation du parrainage et procédure de délivrance du formulaire nominatif aux élus ». Le parrainage, inscrit à l’article 44 de la Constitution et précisé par l’article 41 du Code électoral, constitue une étape incontournable pour tout candidat à la magistrature suprême.

La délégation de la CENA (comprenant également le conseiller Ibrahim Izou-Dine et le cadre Serge Armand Houndolo) a exposé les nouveautés introduites après l’expérience de 2021, notamment l’ancrage juridique et territorial du dispositif, le seuil requis pour valider un duo de candidature et le caractère strictement personnel du formulaire nominatif.

Une procédure sécurisée et individualisée

Les participants ont été informés des quatre sections à compléter sur le formulaire, ainsi que des mesures pratiques adoptées pour en garantir la remise dans des conditions optimales. Les étapes, depuis l’accueil au siège de la CENA jusqu’à la délivrance effective du document, ont été présentées dans le détail, afin que chaque élu puisse s’acquitter de ce devoir en toute conformité avec la loi. Au terme des échanges, plusieurs maires ont exprimé leur satisfaction.

« C’est une belle rencontre qui a satisfait mes attentes », a déclaré Comlan Fagbemon, maire de Bantè, saluant la clarté des explications. Me Rufino d’Almeida, maire de Bohicon, a qualifié cette initiative de « deuxième temps fort dans la préparation de la prochaine élection présidentielle », après la remise de la liste électorale par la CENA. Pour Laurentine Adossou Davo, cette démarche traduit la volonté de l’institution d’assurer une organisation « rigoureuse et inclusive » du scrutin de 2026, en veillant à ce que chaque acteur concerné dispose des outils et connaissances nécessaires pour remplir ses obligations.