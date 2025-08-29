Bénin : la Céna renforce la prévention des risques électoraux

À Cotonou, l’atelier national consacré à la protection des élections, organisé par la Commission électorale nationale autonome (Céna) avec l’appui de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) et de la coopération canadienne, s’est achevé jeudi 28 août 2025. Ouverts deux jours plus tôt, ces travaux se voulaient une étape clé dans la préparation des élections générales de 2026.

La cérémonie de clôture a été présidée par Laurentine Adossou Davo, rapporteur du Conseil électoral à la Céna, en présence d’Erik Asplund, conseiller principal d’International IDEA, d’Abou Boucary Soulé Adam, directeur général des élections, de plusieurs experts internationaux ainsi que de représentants de la société civile.

Un cadre d’anticipation des risques

Durant les deux jours, les participants ont procédé à l’identification et à la catégorisation des facteurs de risque susceptibles de fragiliser le processus électoral. Les travaux de groupe ont permis d’évaluer ces menaces – crises juridiques, violences électorales, dysfonctionnements liés aux agents – et de proposer des mécanismes adaptés de prévention et de gestion.

Ces échanges ont abouti à l’élaboration d’une première matrice des risques électoraux, présentée comme un outil stratégique pour assurer des élections transparentes, justes et inclusives en 2026. Dans son allocution de clôture, Laurentine Adossou Davo a salué « la qualité des échanges » et insisté sur la nécessité de traduire en actes les acquis de la formation. « Cette matrice constitue un véritable gage d’une élection paisible, juste et transparente », a-t-elle affirmé, appelant les acteurs présents à contribuer activement à la consolidation démocratique.

Des acteurs engagés

Erik Asplund, d’International IDEA, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus. Selon lui, cet atelier constitue « un important pas dans l’engagement pour la sécurité de l’intégrité électorale », et servira de phase pilote pour un futur outil global de formation sur la protection des élections.

Du côté de la société civile, l’initiative a également été bien accueillie. Latifatou Waïdi, présidente de la Coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix (Coscep), a souligné l’impact concret de la démarche : « Nous avons mieux compris les risques et les menaces possibles pendant les élections. Aujourd’hui, nous sommes bien outillés pour les anticiper et les prévenir ».