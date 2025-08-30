Bénin : la FCBE veut tourner la page de l’opposition en 2026

À quelques mois des élections générales de 2026, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) amorce un tournant stratégique. L’ancien député Idrissou Bako a laissé entendre, lors d’un entretien accordé à Daabaaru TV, que le parti de l’ex-ministre Paul Hounkpè envisage de se rapprocher de la mouvance présidentielle après près de dix ans d’opposition. « La FCBE est aujourd’hui dans une logique de repositionnement. Après bientôt dix ans d’opposition, nous avons pris la résolution d’être de la mouvance de 2026, Inch’Allah », a déclaré Idrissou Bako.

Selon l’ancien parlementaire, des discussions pourraient s’ouvrir avec les principales forces politiques proches du pouvoir, en l’occurrence le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR). L’objectif serait de bâtir des alliances en vue d’assurer au parti le parrainage indispensable pour les prochaines échéances électorales. « Si aujourd’hui, on sent des rapprochements ou des discussions avec BR ou UPR, il n’y a rien de plus normal », a-t-il souligné, évoquant même des ajustements politiques sur le terrain local, notamment à Kandi, où plusieurs conseillers communaux ont récemment été destitués.

Ce que Paul Hounkpè avait dit…

Dans cette dynamique, Idrissou Bako n’exclut pas la conclusion de compromis électoraux avec les partis de la mouvance. « S’il faut négocier avec celui qui est aujourd’hui un adversaire pour conclure un accord électoral, nous allons le faire », a-t-il affirmé, tout en rappelant que la FCBE reste officiellement un parti d’opposition. « Le jour où nous ne serons plus de l’opposition, nous allons le déclarer », a-t-il insisté.

Il y a quelques semaines, Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national de la FCBE, avait abordé le sujet sous un autre angle lors d’une interview accordée à Bip Radio le 16 mars 2025. S’il a reconnu l’importance d’obtenir les parrainages nécessaires à la présidentielle de 2026, il avait rejeté l’idée d’une adhésion totale à la mouvance.

« Nous avons lancé un appel au chef de l’État et nous allons demander à le rencontrer bientôt », a-t-il indiqué, ajoutant que le parti savait « sur quel terrain il pouvait obtenir des parrainages ». Toutefois, il a précisé : « Ce n’est pas avec la mouvance, mais avec une partie de la mouvance », soulignant que dialoguer avec des formations politiques proches du pouvoir ne signifie pas renoncer à la posture d’opposition au régime en place.