Bénin : L’ANM Renforce ses Contrôles au Marché de Dantokpa 

Photo DR

Dans un effort continu pour assurer l’équité des transactions et protéger les consommateurs, l’Agence Nationale de Métrologie (ANM) a mené, ce mardi 19 août 2025, un contrôle inopiné au marché de Dantokpa. Cette opération surprise ciblait les produits préemballés de grande consommation, notamment les sacs de riz, de sucre et de farine de blé.

Les équipes de l’ANM ont procédé à une vérification minutieuse des poids de ces produits pour s’assurer qu’ils correspondaient bien aux indications affichées sur les emballages. L’objectif est simple : garantir que le consommateur en a pour son argent et qu’il reçoit la quantité exacte de marchandise pour laquelle il paie.

Publicité

Les résultats de ce contrôle ont été largement positifs, avec une grande majorité des produits inspectés respectant les poids annoncés. Cette tendance encourageante témoigne des efforts croissants des commerçants pour se conformer aux normes en vigueur.

Cependant, l’opération a également permis de déceler quelques cas isolés de non-conformité. Les commerçants concernés ont été immédiatement convoqués par l’ANM. Ils devront répondre de leurs actes dans le cadre de la procédure administrative prévue pour ce type d’infractions. Cette approche répressive, tout en étant éducative, vise à décourager les pratiques frauduleuses et à maintenir l’intégrité du marché.

Cette intervention à Dantokpa s’inscrit dans le cadre d’une série de contrôles surprises menés par l’ANM à travers le pays. Récemment, l’agence a également ciblé les stations-service de Comè et de Lokossa pour vérifier la conformité des pompes à essence. Selon l’ANM, ces actions concertées portent leurs fruits, se traduisant par une amélioration notable de la conformité sur le terrain.

En multipliant ces interventions, l’ANM souhaite envoyer un signal fort aux opérateurs économiques : la vigilance est de mise et le respect des normes métrologiques n’est pas négociable. Cette stratégie de surveillance renforcée vise à instaurer un climat de confiance entre les commerçants et les consommateurs, tout en garantissant une concurrence saine et loyale.

Publicité

L’Agence Nationale de Métrologie a rassuré le public quant à la poursuite de ces contrôles dans d’autres points de vente. Elle réaffirme son engagement à veiller à ce que chaque citoyen soit servi avec exactitude et conformément aux normes, garantissant ainsi une protection accrue du pouvoir d’achat. Ces efforts continus sont essentiels pour bâtir une économie basée sur la transparence et la fiabilité.