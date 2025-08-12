Bénin : le kiosque emblématique de journaux près du CNHU disparaît

Photo: DR

L’opération de libération des espaces publics à Cotonou a entraîné, ce lundi 11 août, la disparition du mythique kiosque de vente de journaux situé à proximité de la morgue du CNHU. L’annonce, relayée sur Facebook par le journaliste béninois Sêmèvo Bonaventure Agbon, a suscité de nombreuses réactions, partagées entre nostalgie et incompréhension. Officiellement, le démantèlement s’inscrit dans le cadre de travaux de réfection prévus sur le tronçon.

Lieu emblématique pour les passionnés d’information, le kiosque attirait un public hétéroclite : conducteurs de taxi-motos, agents administratifs, journalistes ou simples curieux. On s’y arrêtait pour acheter la presse du jour, commenter les gros titres ou simplement parcourir les Unes. Aujourd’hui, il ne reste sur place que quelques exemplaires invendus, témoins muets d’une époque révolue.

Un site chargé de souvenirs

« Depuis plus de dix ans, c’est la première fois que je vois ce lieu dans un tel état : vide, mais chargé de souvenirs, d’ambiance. Impossible de ne pas penser aux Zémidjan et aux citoyens qui se disputaient les gros titres du jour, commentaient à chaud les Unes, ou s’arrêtaient juste pour lire quelques lignes », a écrit sur Facebook, Sêmèvo Bonaventure Agbon.

Parmi les réactions marquées par la nostalgie, celle de Dônklam Abalo, directeur d’Eden TV et Diaspora FM, est particulièrement significative. Sur Facebook, il se remémore ses années à Soleil FM : « Pendant des années, alors que j’étais Directeur de Soleil FM, je faisais la Revue de presse en direct de ce lieu : le kiosque à journaux de la morgue du CNHU. Aujourd’hui, tout a été rasé. L’histoire racontera… »





