Bénin : Les naissances désormais déclarées directement à l’hôpital

Le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant Lagune (CHU-MEL) de Cotonou a servi, ce mercredi 20 août 2025, de cadre au lancement officiel de la phase pilote du Guichet unique d’enregistrement et de déclaration des naissances. Cette innovation, portée par l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), marque une étape majeure dans la modernisation du système d’état civil au Bénin.

Avec ce dispositif, les parents peuvent désormais déclarer la naissance de leur enfant directement à la maternité. Une procédure qui met fin à la traditionnelle course vers les mairies et réduit considérablement les tracasseries administratives. Les informations collectées dans les centres de santé sont transmises au Registre national des personnes physiques (RNPP), permettant de générer automatiquement un Numéro personnel d’identification (NPI). Ce dernier est ensuite communiqué aux parents par SMS.

Le processus a été pensé pour garantir une identification précoce. Dès les consultations prénatales, les femmes enceintes sont recensées, notamment celles qui ne figurent pas encore dans la base de données nationale ou dont les informations nécessitent une actualisation. Cette anticipation assure une inscription rapide et fiable de l’enfant dès sa naissance.

Les documents officiels, notamment l’acte de naissance et le certificat de NPI, pourront être récupérés en ligne ou physiquement selon le choix des parents. Une simplification qui s’inscrit dans la stratégie nationale de digitalisation des services publics.

Après son démarrage au CHU-MEL, le projet s’étendra dès le 25 août 2025 à huit autres centres hospitaliers de référence, pour une phase pilote d’une durée de six mois. Le gouvernement envisage, à l’issue de cette période, un déploiement progressif sur l’ensemble du territoire. À travers cette réforme, le Bénin se rapproche d’un objectif clé : rendre l’état civil plus accessible, fiable et moderne.