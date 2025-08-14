Bénin : Les tiktokeurs Boris El Chocozi et Tata Nadia dans le viseur de l’Église du Christianisme Céleste

L’Église du Christianisme Céleste (ECC), Saint Siège – Paroisse Mère de Porto-Novo, a dénoncé avec fermeté l’usage jugé profanatoire de sa robe de prière dans des vidéos publiées sur la plateforme TikTok par les créateurs de contenus Boris El Chocozi et Tata Nadia.

Dans un communiqué officiel émis par sa Cellule de Communication Digitale, l’ECC rappelle que la soutane n’est pas un simple vêtement, mais un symbole sacré de consécration et d’adoration. Pour l’institution, détourner cet uniforme religieux à des fins humoristiques ou de moquerie constitue « une offense grave » à l’Église, à ses fidèles et à l’héritage du prophète fondateur, SBJ Oschoffa.

L’Église met en garde, de manière solennelle, l’ensemble des créateurs de contenus – toutes plateformes confondues – contre tout usage abusif de ses symboles et uniformes. Elle souligne que de tels agissements peuvent entraîner non seulement des sanctions disciplinaires internes, mais aussi des poursuites judiciaires, conformément aux lois béninoises et aux textes régissant l’institution. En conséquence, l’ECC demande à Boris El Chocozi et à Tata Nadia de présenter « sans délai » des excuses publiques officielles, par les mêmes canaux utilisés pour la diffusion des vidéos, et de retirer immédiatement les contenus incriminés.