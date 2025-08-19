Bénin : l’État durcit le ton contre l’occupation illégale des espaces publics

Photo Unsplash

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique hausse le ton face à la réoccupation désordonnée des espaces publics dans plusieurs villes du pays. Dans un communiqué, il dénonce une série de pratiques qui compromettent les efforts déjà consentis pour rétablir l’ordre et la salubrité urbains.

Selon le document, des individus reprennent possession de trottoirs et autres zones précédemment dégagées, entraînant une désorganisation de l’espace public. Le phénomène s’accompagne d’une circulation anarchique de véhicules à bras — pousse-pousse et brouettes notamment — qui encombrent les axes asphaltés, perturbent le déplacement des piétons et servent parfois à exposer des produits prohibés.

Le ministère attire également l’attention sur l’exposition de pneus usagés le long des grandes artères, une pratique qui accentue la pollution. À cela s’ajoutent la prolifération de la vente à la sauvette, la divagation d’animaux domestiques et l’installation d’urinoirs improvisés à ciel ouvert, autant de comportements qui portent atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques.

Face à ces dérives, le ministre de l’Intérieur a instruit la Police républicaine d’engager des actions coordonnées avec les autres acteurs compétents. Des opérations de retrait systématique de véhicules à bras et de pneus usagés sont désormais en cours, de même que des mesures pour endiguer la vente illicite et la pollution environnementale.

Le communiqué rappelle par ailleurs aux propriétaires de magasins, boutiques et débits de boissons qu’ils doivent impérativement libérer les trottoirs et espaces publics qu’ils occupent, faute de quoi ils s’exposent à des sanctions. La divagation des animaux en milieu urbain reste également formellement interdite. Le ministère invite enfin les populations à cesser ces pratiques et à collaborer avec la Police républicaine, chargée d’assurer le respect de l’ordre public dans toutes ses dimensions.