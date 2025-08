Bénin : L’Upr rassemble la jeunesse de Cotonou autour des « Jeux de l’indépendance »

À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin, la 16e circonscription électorale de Cotonou a marqué l’événement d’une manière singulière et rassembleuse. Le dimanche 3 août 2025, élus, militants, jeunes et riverains se sont retrouvés sur la plage de Family Beach pour vivre la toute première édition des Jeux de l’Indépendance, une initiative locale portée par les responsables de l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR). Au menu : compétitions sportives, ambiance festive, esprit de fraternité, mais aussi message politique assumé.

Dès la matinée, les sept arrondissements de la circonscription se sont affrontés dans quatre disciplines populaires : pétanque, belote, jeu de dames et course de relais. Tous les participants étaient vêtus aux couleurs du parti organisateur, sans que cela ne constitue un critère d’exclusion. Le ton a d’ailleurs été donné d’entrée de jeu par Me Thierno Olory-Togbé, coordinateur de l’événement, qui a souligné la dimension inclusive de l’initiative : « C’est pour vivre un moment de fraternité, un moment d’unité, de partage et de joie, tout simplement, en harmonie avec notre peuple, en harmonie aussi avec notre environnement. » Devant les élus et les participants, il a salué « un événement accessible, populaire, festif », pensé pour mettre en avant les valeurs fondamentales de la nation et les idéaux défendus par l’UPR.

Publicité

Un esprit de fraternité au cœur de l’initiative

L’objectif, selon lui, va bien au-delà du divertissement. Il s’agit de renforcer les liens entre citoyens, militants et responsables politiques dans un cadre non conflictuel, en rupture avec les pratiques classiques. « Nous avons fait le choix de faire l’engagement politique dans une école, celle que nous avons trouvée être la meilleure, celle de l’Union Progressiste Le Renouveau : celle de la discipline, celle de l’organisation, et surtout celle du social, au service des masses populaires », a-t-il précisé, remerciant au passage le président du parti, le professeur Joseph Diogbénou, pour son aval et son soutien à l’initiative.

Parmi les figures politiques présentes, le député Orden Alladatin s’est fait le porte-voix de la coordination de la 16e circonscription, insistant sur le caractère fédérateur de l’événement. « Ceux qui compétissent ici ne sont pas nécessairement membres de l’Union Progressiste Le Renouveau. C’est une activité de la coordination, mais elle est ouverte. Le parti est un espace d’ouverture, un parti du défi », a-t-il affirmé. Tout en saluant l’engagement des différents chefs d’arrondissement et du maire, il a rappelé que cette édition servait de test pour une ambition appelée à croître. « Les années à venir, ça va prendre plus d’ampleur. C’est une édition témoin, une édition test », a-t-il précisé, avant d’exhorter les participants à faire preuve de fair-play et de solidarité, au-delà de la recherche de victoire.

Luc Atrokpo mobilise autour d’un engagement gagnant

Dans la continuité, le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, très impliqué dans l’événement malgré un agenda chargé, a mis l’accent sur l’importance de telles initiatives dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. « Ce que nous voyons ici, ce sont des jeunes béninois ensemble. Certains prient, d’autres non. Mais ils sont là, unis dans un esprit républicain. » Sans détour, il a exprimé le souhait que ces jeunes, venus de divers horizons, rejoignent l’UPR : « Ça ne nous dérangerait pas que tous ceux qui sont ici soient UPR. C’est avec beaucoup de plaisir qu’on les accueillerait. » Un message à la fois politique et fraternel, en parfaite cohérence avec le cadre posé par les organisateurs.

Tout au long de la journée, les compétitions se sont déroulées dans une ambiance détendue mais engagée, ponctuée de moments de communion. Dans ses remerciements, Me Thierno Olory-Togbé n’a pas manqué de saluer les efforts collectifs : des chefs d’arrondissement aux organisateurs de terrain, en passant par les élus présents. Il a particulièrement mis en lumière le rôle de Mme Annick Dimadja, directrice de la communication du parti, qu’il a désignée comme une cheville ouvrière de la visibilité de l’événement. « Si nous avons les informations, si l’information circule au sein de notre parti, c’est aussi grâce à elle », a-t-il déclaré, sous les applaudissements.

Publicité

Plus qu’un test : une stratégie politique territoriale

Plus qu’un simple rendez-vous récréatif, les Jeux de l’Indépendance s’inscrivent dans une stratégie politique assumée. Au-delà du sport, les responsables de la 16e circonscription électorale entendent fédérer, mobiliser et renforcer l’ancrage du parti au sein des quartiers. Comme l’a résumé le maire de Cotonou, « il faut se battre pour gagner », ajoutant que « les choses prennent de l’ampleur lorsqu’on gagne ». L’appel à la mobilisation est clair : pour que l’UPR poursuive sa dynamique, chaque militant, chaque sympathisant, chaque jeune doit jouer son rôle d’ambassadeur. Au terme de cette journée, marquée par la chaleur humaine autant que par l’engagement politique, l’édition 2025 des Jeux de l’Indépendance s’impose déjà comme un jalon important dans la stratégie de proximité de l’UPR.