Bénin : Mitokpè répond à Yahouédéou après les déclarations sur Boni Yayi

Le climat politique béninois s’est tendu après les propos de Janvier Yahouédéou, coordonnateur du collège des ministres conseillers du président Patrice Talon, sur le plateau de Info Hebdo le 9 août 2025. L’ancien député y a affirmé avoir tenté, en 2010, de faire traduire l’ex-président Boni Yayi devant la justice, évoquant une procédure avortée faute de signatures suffisantes au Parlement.

Selon ses dires, il avait réuni 49 signatures sur les 52 requises pour engager la procédure, quelques mois avant les élections de 2011. Il a ajouté que cette initiative avait coûté cher à certains parlementaires, citant le cas de Samou Adambi parmi ceux qui ont perdu leur siège.

La réplique de Guy Dossou Mitokpè

Le Secrétaire national à la Communication du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè, a pris la parole sur Facebook pour répondre frontalement. Dans un message au ton tranchant, il accuse Janvier Yahouédéou de se livrer depuis des années à une campagne d’attaques personnelles contre Boni Yayi, qu’il qualifie « d’obsession maladive ».

Pour Guy Dossou Mitokpè, ces attaques ne traduisent pas une volonté de construction politique mais révèlent « une incapacité à proposer des idées et une vision pour le pays ». Il estime que les accusations de M. Yahouédéou relèvent d’affaires déjà réglées, et rappelle que Boni Yayi, durant ses mandats, avait lui-même déféré devant la Haute Cour de Justice plusieurs ministres impliqués dans des affaires, preuve selon lui d’un sens aigu des responsabilités.

L’affaire Akponna

Guy Dossou Mitokpè ne se limite pas à défendre l’ancien président. Il retourne les critiques contre l’actuelle gouvernance, qu’il accuse de protéger ses proches et de couvrir ses propres défaillances. Il cite en exemple le « scandale du siphonnage » dénoncé par l’ex-ministre Akponna, encore présent dans les mémoires.

Dans son texte, il interpelle également Janvier Yahouédéou sur sa posture et sur l’exemple qu’il donne à ses enfants et à l’opinion publique. « L’insulte ne construit rien, la haine n’a jamais nourri un peuple », écrit-il, en ajoutant que la vraie politique consiste à bâtir plutôt qu’à détruire l’œuvre des prédécesseurs.