Bénin : nouvelles règles de sécurité pour encadrer les produits congelés au Port de Cotonou

Port de cotonou (Photo DR)

Le Port autonome de Cotonou (PAC) vient d’annoncer un ensemble de mesures destinées à mieux encadrer les opérations liées aux produits congelés. Dans une circulaire datée du mardi 26 août 2025, signée par le directeur général Bart Johan Jozef Van Eenoo, l’institution instaure huit règles de sécurité obligatoires pour le déchargement, le dépotage et l’empotage de ces marchandises sensibles.

La circulaire, adressée aux manutentionnaires, agents maritimes, douaniers, Bénin Control, GIPC, ACAM, syndicats de transporteurs et à la Police républicaine, répond à une préoccupation majeure : mettre fin aux détournements et pratiques illicites qui fragilisent un secteur stratégique de la logistique portuaire. L’objectif affiché est clair : sécuriser les flux, restaurer la confiance des opérateurs économiques et renforcer la compétitivité du port face à ses voisins de la sous-région.

Un dispositif de contrôle renforcé

Désormais, toutes les opérations liées aux produits congelés seront placées sous la supervision du Commissariat spécial du port. Les inspections menées par Bénin Control devront se dérouler en présence d’un agent de police. Les dockers, quant à eux, seront soumis à de nouvelles contraintes : port obligatoire d’équipements de protection individuelle sans poches volumineuses, fouilles systématiques à la sortie des zones de travail, interdiction de manipuler des marchandises pour le compte de tiers, sauf autorisation vétérinaire.

Les véhicules transportant des cargaisons congelées feront l’objet de fouilles minutieuses, incluant la cabine, avant toute sortie du quai. Toute personne appréhendée avec des produits volés sera immédiatement écartée du port et poursuivie en justice.

Une gouvernance sécuritaire affirmée

En renforçant ainsi les contrôles, le PAC envoie un signal fort en matière de gouvernance. L’institution, déjà connue pour ses sanctions contre les vols de riz ou les irrégularités administratives, élargit les prérogatives du Commissariat spécial du port. Celui-ci travaillera désormais en étroite collaboration avec la Direction des opérations portuaires pour instaurer une véritable culture de sécurité.