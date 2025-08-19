Bénin : Razack Omotoyossi s’éteint à 39 ans

Razack Omotoyossi

Le football béninois vient de perdre l’une de ses figures emblématiques. L’ancien international Razack Omotoyossi est décédé dans la matinée du mardi 19 août 2025 à Lagos, au Nigeria, où il résidait. Il était âgé de 39 ans. La nouvelle, tombée brutalement, a aussitôt envahi les réseaux sociaux et les fora consacrés au sport. Pour l’heure, les circonstances exactes de son décès ne sont pas connues.

Toutefois, plusieurs proches évoquent une profonde détresse psychologique liée à des épreuves personnelles récentes. Début juillet, l’ex-attaquant avait perdu sa maison dans un incendie, un drame qu’il avait lui-même révélé dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, il avait été frappé par la disparition de sa sœur. Surnommé « le taureau de Pobè » pour sa puissance physique et « Omogoal » pour son efficacité devant les buts, Razack Omotoyossi a marqué durablement l’histoire du football béninois.

Publicité

Avec 21 réalisations en 47 sélections, il demeure l’un des meilleurs buteurs de l’équipe nationale. Son nom reste attaché à deux participations à la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2008 au Ghana et CAN 2010 en Angola). L’ancien numéro 8 des Écureuils avait aussi offert au Bénin son premier but lors d’une Coupe du monde junior en Australie. Sa carrière, marquée par son sens du but et sa combativité, a fait de lui une véritable référence pour toute une génération de passionnés.