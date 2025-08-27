Bénin : Retour sur la destitution des huit conseillers communaux démissionnaires de la mairie de Kandi

Le climat de tension qui régnait depuis plusieurs mois au sein du conseil communal de Kandi a débouché, mercredi 27 août 2025, sur une décision lourde de conséquences. Réunis en séance extraordinaire à la mairie selon Africaho, les conseillers ont adopté un vote de défiance qui a conduit à la révocation de huit membres de l’exécutif local, dont certains occupaient des postes clés.

Cette sanction politique intervient dans un contexte marqué par le départ récent de plusieurs élus du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) vers la formation Les Démocrates, principale force de l’opposition. Ce basculement a fragilisé l’équilibre interne du conseil et ouvert la voie à une recomposition des alliances. Parmi les personnalités déchues figure Séidou Abdouwahabou, premier adjoint au maire.

Publicité

Quatre chefs d’arrondissement ont également perdu leurs responsabilités : Imorou F. Moustapha de Kandi 3, Tamou Bagri Gounou Charles de Dowari, Salifou Raoufou d’Angaradébou et Kora Gounou Idrissou de Sam. Trois présidents de commissions communales sont aussi concernés, à savoir Adamou N’daye Ibrahim chargé des Affaires sociales, sportives et culturelles, Bogo Béré Thomas en charge de la Coopération et des relations avec les institutions, ainsi que Doti Sanda responsable des Affaires économiques et financières. Le vote, effectué à main levée, avait été sollicité par la direction locale de la FCBE.