Bénin : Un fugitif de plus à la prison d’Abomey-Calavi

Un prisonnier a réussi à s’évader de la prison civile d’Abomey-Calavi dans la soirée du mardi 18 août 2025. Selon des informations recueillies par Banouto, le détenu, présenté comme un braqueur de grand renom condamné à plus de vingt ans de réclusion, a profité d’un moment d’inattention pour tromper la vigilance des gardes entre 20h30 et 21h.

Les circonstances exactes de sa fuite restent floues. Des sources laissent entendre qu’il aurait pu bénéficier d’une complicité interne. Aussitôt alertées, les autorités pénitentiaires ont ouvert une enquête afin de situer les responsabilités et comprendre les défaillances sécuritaires qui ont rendu possible cette évasion. Le fugitif est activement recherché.

Cette affaire n’est pas sans rappeler des précédents. En octobre 2021, deux prisonniers avaient réussi à s’échapper de la même maison d’arrêt après avoir cisaillé les grilles de leur cellule et escaladé le mur de la prison à l’aide d’un tonneau. L’un d’eux, Séraphin Vigninou, avait été retrouvé, mais le second, Judicaël Allozounhoué alias Sunday, court toujours. À l’époque, les autorités avaient promis une récompense d’un million de francs CFA à toute personne fournissant des informations permettant de localiser les fugitifs. Cette évasion avait également entraîné de lourdes sanctions disciplinaires contre les agents pénitentiaires.

L’année dernière encore, un juriste incarcéré à Abomey-Calavi avait tenté de se faire la belle en se déguisant en femme avec la complicité de son épouse et de son frère greffier. Déjà condamné pour fraude au certificat d’aptitude à la profession d’avocat, il avait écopé de dix ans supplémentaires après cet acte manqué.