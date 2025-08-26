Bénin : Un homme arrêté en essayant de déposer 200 000 FCfa en faux billets via Momo

Un individu a été arrêté le lundi 25 août 2025 à Gohomey, arrondissement de la commune de Djakotomey, dans le département du Couffo, alors qu’il tentait de transférer 200 000 FCfa en billets falsifiés via une cabine de Mobile Money. Selon les informations relayées par « Le Potentiel », l’opération a été immédiatement bloquée par la gérante de la cabine, qui a détecté l’irrégularité des billets présentés. Une altercation a éclaté entre elle et le suspect, qui a tenté de prendre la fuite à moto.

Son initiative a été rapidement contrecarrée grâce à l’intervention de la responsable et des habitants, qui l’ont conduit au commissariat de Gohomey. L’homme y est actuellement en garde à vue, dans l’attente de sa présentation devant le procureur de la République. Les autorités précisent que le mis en cause n’en est pas à son premier délit. Il avait été libéré il y a environ deux mois de la prison civile de Lokossa après avoir purgé une peine pour des faits similaires.