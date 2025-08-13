Bénin : Un plombier se fait passer pour un médecin et opère un patient

Le commissariat de Godomey a mis fin aux agissements d’un individu qui se faisait passer pour médecin et réalisait des interventions chirurgicales sans aucune qualification. Selon Peace Fm qui a rapporté l’information, les faits remontent au samedi 9 août 2025. L’homme, identifié sous les initiales A. C., se présentait comme praticien au Centre hospitalier de Menontin. Sous cette fausse identité, il a convaincu un patient, A. G., qu’il pouvait le guérir du VIH/SIDA par une opération chirurgicale.

Selon les éléments recueillis, le suspect a pratiqué deux interventions : l’une au niveau des côtes, l’autre à la cuisse. Des actes médicaux lourds, réalisés en dehors de tout cadre légal et sanitaire, qui auraient pu mettre gravement en danger la vie du patient. L’enquête ouverte par les services de police a rapidement mis au jour l’imposture. Une perquisition au domicile du mis en cause a permis de saisir un lot de matériel médical ainsi que deux cachets portant l’identité de différentes cliniques.

Les investigations ont également révélé son véritable profil : plombier de profession, il aurait travaillé, sous une fausse identité, comme agent d’entretien dans des établissements de santé, avant d’être licencié pour vols. C’est au cours de cette période qu’il aurait subtilisé du matériel médical et collecté des informations lui permettant de se faire passer pour médecin. Le suspect sera présenté au procureur dans les prochains jours. Il est poursuivi pour exercice illégal de la médecine et usurpation de titre.