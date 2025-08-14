Bénin : Un réseau de vol de tuyaux de la Soneb démantelé à Ouèdo

Un véhicule de la police républicaine

Dans un contexte de lutte renforcée contre la délinquance économique et pour la protection des infrastructures stratégiques, le commissariat de l’arrondissement de Ouèdo a mis au jour, le 13 août 2025, un réseau présumé de vol de tuyaux de grand diamètre appartenant à la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB).

Selon les premières investigations, certains agents impliqués dans les travaux d’adduction d’eau potable destinés aux villages environnants auraient procédé au morcellement volontaire de tuyaux de 12 mètres, initialement destinés à l’alimentation en eau. Ces pièces auraient ensuite été revendues à des quincaillers, compromettant ainsi l’avancement du chantier et la desserte des populations.

Alertée par des informations précises, la police a mis en place une surveillance discrète qui a permis d’observer deux ouvriers, accompagnés de deux responsables, près d’une zone boisée. Équipés d’une scie, ils s’apprêtaient à découper des tuyaux dissimulés dans la brousse, confirmant la mise en œuvre d’un plan organisé pour les écouler plus facilement sur le marché noir.

Deux responsables en fuite

Une équipe d’intervention du commissariat est intervenue immédiatement. Si les deux responsables ont réussi à prendre la fuite à bord d’un véhicule de la société, les deux ouvriers ont été arrêtés sur place et conduits au commissariat vers 20 heures, en possession du matériel ayant servi au découpage.

Des perquisitions ont été menées au siège de la société à Togba et au domicile de l’un des fugitifs, sans résultat notable pour l’instant. Les deux ouvriers interpellés sont maintenus en garde à vue, tandis que les recherches se poursuivent pour localiser les fuyards et identifier l’ensemble des complices.