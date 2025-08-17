Bus malien accidenté sur l’axe Savè-Glazoué au Bénin : Ce qu’on sait

Un drame s’est produit dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur l’axe routier Savè–Glazoué, dans le département des Collines. Selon Bip Radio, un autocar immatriculé au Mali, en provenance de Lomé et à destination de Malanville, a quitté la chaussée avant de sombrer dans un cours d’eau se jetant dans le fleuve Ouémé.

Les premières opérations de recherche ont permis, ce dimanche 17 août à 9 h 53, de localiser le véhicule sous l’eau. Des plongeurs spécialisés venus de Cotonou dirigent les travaux d’exploration et d’extraction, en collaboration avec les sapeurs-pompiers de l’Agence Béninoise de Protection Civile, la Police républicaine et les Forces navales.

Le préfet des Collines s’est rendu très tôt sur le site, aux côtés des équipes d’intervention. Le ministre de l’Intérieur, Alassane Seïdou, et le Directeur Général de la Police Républicaine, Brice Alowanou, ont également annoncé leur déplacement vers le lieu de l’accident pour suivre de près l’évolution des opérations.

Le bilan provisoire communiqué en fin de matinée fait état de neuf survivants. Le nombre exact de passagers reste cependant indéterminé, une partie des voyageurs étant toujours prisonnière du bus immergé. Les secours confirment par ailleurs la découverte d’un premier corps, identifié par les autorités compétentes.