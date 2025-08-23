Chaleur extrême au Maghreb : cette ville est la plus chaude au monde

Chaleur (unsplash)

Le Maghreb traverse depuis plusieurs années des vagues de chaleur de plus en plus intenses. Dans la région, les épisodes caniculaires se multiplient et les températures dépassent désormais régulièrement les 45 °C, du Maroc à la Tunisie, en passant par l’Algérie. Ce samedi, selon le site spécialisé Eldoradowheather, huit villes algériennes figurent parmi les plus chaudes de la planète au cours des dernières 24 heures. En tête du classement, In Salah, dans le sud de l’Algérie, a enregistré un pic de 46,5 °C, la température la plus élevée au monde.

Huit villes algériennes dans le classement mondial

D’après les données publiées par Eldoradowheather, l’Algérie occupe une place centrale dans le classement des 15 villes les plus chaudes au monde. In Salah arrive première avec 46,5 °C, suivie de près par Adrar à 46,2 °C. Une ville iranienne complète le podium.

Publicité

Plus bas dans la liste, Hassi Messaoud se positionne quatrième, devant plusieurs localités koweïtiennes et iraniennes. Le poste Bidon 5 occupe la septième place, suivi par In Guezzam, Ouargla, Timimoun et Bordj Badji Mokhtar. In Guezzam apparaît même une seconde fois, en douzième position, confirmant la sévérité des températures dans le sud algérien. Ces relevés pourraient servir de base à de nouvelles analyses pour mieux comprendre les dynamiques climatiques de la région (prévoir un lien vers un dossier climat).

Une tendance régionale qui inquiète

Cette situation n’est pas isolée. Depuis plusieurs années, l’ensemble du Maghreb connaît des épisodes de chaleur extrême, souvent aggravés par les vents sahariens. Au Maroc comme en Tunisie, les températures dépassent régulièrement les 45 °C, poussant les autorités à renforcer les dispositifs de prévention.

Les climatologues alertent sur les conséquences à long terme : pénurie d’eau, menaces pour l’agriculture, risques sanitaires accrus et dégradation des écosystèmes. Des études régionales sont en préparation pour anticiper ces défis et aider les États à mettre en place des stratégies d’adaptation (prévoir un lien vers une étude régionale).

Les températures observées ces derniers jours confirment que le Maghreb est désormais en première ligne face aux effets du réchauffement climatique mondial.