Chine : ce robot avec utérus artificiel pourrait porter un bébé

Photo : DR

Une entreprise chinoise affirme avoir mis au point un robot humanoïde capable de mener une grossesse complète grâce à un utérus artificiel intégré. L’annonce, qui intervient dans un contexte de baisse mondiale des naissances, relance les débats scientifiques et éthiques rapporte le média Futura Sciences.

Kaiwa Technology assure avoir franchi une étape majeure dans la recherche sur l’ectogenèse. Son robot humanoïde serait équipé d’un utérus artificiel capable de reproduire l’environnement d’une grossesse humaine pendant dix mois, jusqu’à la naissance. Selon Zhang Qifeng, fondateur de la société, le dispositif est déjà opérationnel en laboratoire. L’entreprise prévoit de le commercialiser dès l’année prochaine pour 13 900 dollars, un prix qui intrigue les spécialistes et alimente le scepticisme.

Publicité

Le système fonctionnerait grâce à un liquide amniotique synthétique et un réseau d’apport de nutriments censé imiter la physiologie humaine. Cependant, aucune donnée technique détaillée n’a été rendue publique, ce qui entretient les doutes sur la faisabilité réelle du projet. L’idée de développer un fœtus hors du corps humain n’est pourtant pas nouvelle. En 2017, des chercheurs américains avaient déjà testé un utérus artificiel sur des agneaux prématurés, limité aux derniers stades de gestation. En 2022, des scientifiques chinois avaient présenté une nounou robotisée gérant plusieurs embryons simultanément, sans véritable intégration d’un système complet de gestation.

L’innovation annoncée par Kaiwa Technology soulève des questions médicales, juridiques et sociales. Comment garantir la sécurité biologique du fœtus ? Quelles responsabilités en cas d’incident ? Et surtout, quel impact sur la parentalité et les modèles familiaux ? Dans de nombreux pays, la gestation pour autrui reste strictement encadrée ou interdite, ce qui laisse présager de futurs débats législatifs intenses si la technologie venait à se démocratiser. L’annonce de ce robot-utérus marque un tournant dans les discussions sur la reproduction assistée. Elle ouvre de nouvelles perspectives scientifiques, tout en posant des défis éthiques majeurs qui devront être traités avant toute mise sur le marché.