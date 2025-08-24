Cholestérol : cette épice polyvalente conseillée par les chercheurs

De nouvelles études scientifiques s’intéressent à une épice populaire pour ses possibles effets sur le cholestérol. Les résultats préliminaires laissent entrevoir un rôle intéressant dans la prévention cardiovasculaire.

Une épice aux propriétés prometteuses

Le gingembre, connu dans le monde entier, retient l’attention de plusieurs équipes de recherche. Des essais cliniques ont montré qu’une consommation quotidienne de 2 à 3 grammes pouvait contribuer à réduire le LDL (le « mauvais » cholestérol) et favoriser une légère hausse du HDL (le « bon » cholestérol).

Les gingérols et shogaols, ses principaux composés actifs, semblent jouer un rôle dans ces effets. Ces résultats encouragent la communauté scientifique à poursuivre les travaux afin de préciser les mécanismes d’action et les conditions d’efficacité.

Un soutien complémentaire contre l’excès de cholestérol

L’hypercholestérolémie reste un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires. Si l’épice étudiée peut offrir une aide supplémentaire, elle ne remplace pas les mesures de prévention établies : alimentation variée, activité physique et traitements adaptés en cas de besoin.

Au-delà de son rôle sur le cholestérol, le gingembre est reconnu pour sa polyvalence. Ses propriétés anti-inflammatoires en font un soutien contre certaines douleurs articulaires, il est utilisé pour apaiser les maux de gorge et il contribue à réguler la digestion. Ces multiples usages expliquent l’intérêt croissant qu’il suscite aussi bien en cuisine que dans le domaine médical. Les recherches se poursuivent pour confirmer l’ensemble de ces effets et définir la place exacte de cette épice dans la prévention des maladies liées au cholestérol.