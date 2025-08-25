Commerce au Maghreb : une grosse commande vers les USA malgré les restrictions de Trump

Image by Pexels from Pixabay

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, plusieurs pays africains, notamment au Maghreb, ont vu leurs échanges commerciaux avec les États-Unis freinés par de nouveaux droits de douane. Ces mesures, qui s’élèvent parfois jusqu’à 30% sur certains produits, ont compliqué la tâche des exportateurs africains. Pourtant, certains acteurs économiques choisissent de ne pas céder face à ces restrictions et déploient des stratégies audacieuses pour maintenir leur présence sur le marché américain.

C’est le cas de l’entreprise algérienne Biskria Ciment, qui vient de réaliser une opération d’envergure. Selon les informations rapportées par nos confrères d’algérie-eco , 28 000 tonnes de ciment blanc ont été chargées récemment au port d’Annaba à destination des États-Unis. Cette performance illustre la capacité de l’industrie algérienne à s’adapter à un environnement commercial tendu.

Qualité et compétitivité comme atouts

Malgré les taxes US imposées aux produits algériens, Biskria Ciment continue de trouver des débouchés grâce à la qualité reconnue de son ciment et à des prix compétitifs. Cette stratégie lui permet non seulement de préserver ses parts de marché, mais aussi de renforcer l’image d’un secteur cimentier algérien en pleine internationalisation.

Un signal pour l’économie algérienne

Au-delà de cette seule cargaison, cette opération traduit la volonté des entreprises algériennes de s’ouvrir davantage à l’export. Dans un contexte mondial marqué par le protectionnisme, réussir à acheminer une telle quantité de ciment blanc vers une puissance économique comme les États-Unis constitue un signal fort. C’est la démonstration que, même face aux barrières commerciales, les producteurs du Maghreb peuvent tirer parti de leurs atouts pour exister sur des marchés exigeants.