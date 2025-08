Concours de recrutement au profit du ministère des Finances au Bénin : Deux épreuves annulées

Photo : DR

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a annoncé l’annulation de deux épreuves du concours de recrutement organisé au profit du Ministère de l’Économie et des Finances les 19 et 20 juillet 2025. La décision concerne spécifiquement les épreuves destinées à l’accès aux corps des Ingénieurs statisticiens et des Ingénieurs des Services Techniques du Bâtiment et des Travaux Publics.

Dans un communiqué en date du 6 août 2025, la ministre Adidjatou A. Mathys a indiqué que l’utilisation de la calculatrice, autorisée pour ces épreuves, n’a pas été appliquée de manière uniforme dans l’ensemble des centres de composition. Cette disparité résulte de l’absence de précision explicite sur les sujets, ce qui a conduit à des pratiques divergentes. Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats et maintenir les standards de transparence qui encadrent les concours de la fonction publique, le ministère a décidé de faire reprendre les deux épreuves concernées.

La reprise ne s’appliquera qu’aux candidats ayant initialement composé dans ces disciplines. La nouvelle date de composition sera communiquée ultérieurement par voie de presse. Les candidats concernés sont invités à rester attentifs aux prochaines annonces officielles. Cette mesure vise, selon le ministère, à préserver l’intégrité du processus de recrutement et à éviter tout risque de contestation lié aux conditions d’évaluation.