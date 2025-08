Dangote Cement: Abidjan accueillera bientôt une usine

Dangote Cement Plc, le plus grand producteur de ciment du continent africain, poursuit sa stratégie d’expansion régionale avec l’annonce de l’ouverture prochaine d’une usine de broyage d’une capacité de 3 millions de tonnes métriques par an (Mt/a) en Côte d’Ivoire rapporte Business Insider Africa. Ce projet, dont la mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2025, vise à consolider la présence du groupe en Afrique de l’Ouest, tout en répondant à la demande croissante en matériaux de construction.

Une implantation stratégique en Afrique de l’Ouest

L’implantation en Côte d’Ivoire s’inscrit dans un contexte de développement urbain soutenu dans la sous-région. L’urbanisation rapide, combinée aux projets d’infrastructures portés par les États, stimule fortement la demande en ciment. En misant sur un site de broyage plutôt qu’une cimenterie intégrée, Dangote Cement optimise sa production locale tout en tirant parti de sa chaîne logistique nigériane.

Cette stratégie s’est traduite récemment par une croissance de 18,2 % des volumes d’exportation en provenance du Nigéria, avec des livraisons régulières vers des marchés comme le Ghana et le Cameroun. L’usine ivoirienne devrait ainsi permettre de fluidifier les livraisons régionales et de renforcer la compétitivité du groupe sur le long terme.

Un groupe en croissance, malgré les vents contraires

Malgré un environnement économique marqué par des tensions monétaires et logistiques, Dangote Cement a enregistré sa plus forte croissance de bénéfices depuis près de six ans. Cette performance repose notamment sur la stabilisation du naira, l’augmentation des prix du ciment et des choix stratégiques en matière de logistique.

L’un des leviers d’optimisation mis en avant par le groupe est la livraison progressive de 1 600 camions supplémentaires alimentés au gaz naturel comprimé (GNC). Ce choix devrait réduire sensiblement les coûts logistiques et renforcer les performances environnementales de la société, tout en apportant une réponse durable à la flambée des prix des carburants fossiles.

Une capacité industrielle à l’échelle du continent

Avec une capacité installée totale de 48,6 Mt/a, Dangote Cement demeure un acteur incontournable du secteur sur le continent. Sur ce total, 32,3 Mt/a sont concentrés au Nigéria, tandis que 16,3 Mt/a sont répartis dans neuf autres pays, dont la Tanzanie, l’Éthiopie, la République du Congo et l’Afrique du Sud.

Parallèlement à l’usine ivoirienne, le groupe a repris en mars 2025 la construction de son site de production à Itori, dans l’État d’Ogun au Nigéria, un projet estimé à 800 millions de dollars. L’usine, d’une capacité de 6 Mt/a, devrait être opérationnelle d’ici novembre 2026, renforçant davantage l’assise industrielle du groupe.

Une ambition à long terme orientée vers la valeur et l’environnement

Dans un secteur confronté à des pressions économiques et écologiques croissantes, Dangote Cement réaffirme son engagement pour une croissance durable. Ses priorités actuelles incluent l’optimisation des coûts, la réduction de l’empreinte carbone et la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.