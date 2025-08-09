Diddy pourrait se rapprocher de Trump en cas de grâce présidentielle

L’avocat américain Mark Geragos estime que Sean « Diddy » Combs pourrait envisager un soutien public au président Donald Trump si ce dernier lui accordait une grâce. L’artiste, acquitté des accusations de racketeering et de trafic sexuel, reste toutefois en attente de sa condamnation pour quelques charges liées à la prostitution. Cette perspective d’un rapprochement entre les deux hommes trouve, selon l’avocat, son origine dans une expérience commune face au système judiciaire fédéral.

Un lien inattendu forgé par les poursuites

Mark Geragos, fort de quarante ans de pratique, affirme que les personnes poursuivies par la justice développent souvent un sentiment d’appartenance à une sorte de fraternité. Dans ce cas précis, il estime qu’un « lien singulier » s’est tissé entre Diddy et Trump, tous deux ayant été confrontés à des accusations portées par les procureurs fédéraux. L’avocat évoque une compréhension mutuelle née de ces épreuves judiciaires, qui pourrait servir de point de départ à un rapprochement politique.

Publicité

La question d’un soutien public

Interrogé dans le podcast « 2 Angry Men » par Harvey Levin, Mark Geragos a été questionné sur d’éventuelles discussions autour de la manière dont Diddy pourrait s’exprimer sur le président en échange d’une grâce. L’avocat n’a pas confirmé de tels échanges, mais ses réactions ont laissé entendre que cette hypothèse n’était pas écartée. Pour lui, un éventuel soutien ne serait pas surprenant, compte tenu des expériences similaires vécues par les deux figures publiques.

Un contexte politique et judiciaire sensible

Si une telle alliance devait se concrétiser, elle s’inscrirait dans un climat où la question des grâces présidentielles suscite régulièrement débats et critiques aux États-Unis. De précédents cas ont déjà montré que la clémence présidentielle pouvait influencer les positionnements politiques ou médiatiques de personnalités publiques. L’affaire de Diddy, mêlant enjeux judiciaires, image publique et stratégie politique, pourrait ainsi devenir un nouvel exemple de l’intersection entre justice et pouvoir exécutif.