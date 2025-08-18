Elon Musk est la personnalité la plus impopulaire des USA selon une étude

Getty Images

Une enquête Gallup révèle les personnalités qui cristallisent les tensions au sein de la société américaine. Sans surprise, le PDG de Tesla arrive en tête des figures les plus clivantes, avec un niveau de défiance absolument inédit. La conséquence directe de ses engagements politiques récents.

En effet, Musk s’est lancé en politique en devenant l’un des principaux soutiens de la politique du président Trump. Mais cet engagement a été très mal perçu. Humainement, déjà, avec de nombreux licenciements opérés au sein des institutions. Économiquement, ensuite, avec la chute des cours de Tesla en bourse.

L’étude confirme aussi la persistance d’un climat politique profondément polarisé : ni le pouvoir en place ni l’opposition ne parviennent à rassembler une majorité. Les taux d’approbation restent faibles, signe d’une défiance généralisée envers les institutions et leurs représentants. Musk dispose, à ce titre, d’un taux de défiance de 66%, soit le taux le plus élevé actuellement. Le président Trump, lui, dispose d’un taux de désapprobation de 58%, selon cette même étude Gallup.

Une société en quête de repères

Dans ce paysage fragmenté, une figure se détache : le pape Léon XIV (né Robert Francis Prevost). Son score de popularité, exceptionnellement élevé (58%), tranche avec la méfiance ambiante envers les hommes politiques. Ce contraste souligne le rôle unique des autorités religieuses dans une Amérique en quête de valeurs stables, où la morale semble l’emporter sur les calculs partisans. Les Américains, las des querelles politiques, semblent se tourner vers des figures perçues comme neutres et intègres, loin des stratégies électoralistes.

L’influence des enjeux globaux sur l’opinion

L’enquête met aussi en lumière l’impact des crises internationales sur la perception des dirigeants étrangers, notamment le président Ukrainien Volodymyr Zelenski (18% d’avis favorables), qui est attendu, ce jour, du côté de Washington pour évoquer le sujet de la guerre Russie – Ukraine ou encore Benjamin Netanyahou (23% d’avis favorables), engagé à Gaza. Une tendance qui reflète l’interdépendance croissante entre politique intérieure et enjeux mondiaux.