Expo Osaka 2025 : le Bénin en vitrine avec son « Monde de Splendeurs »

Le Bénin se prépare à marquer sa présence à l’Exposition Universelle Osaka 2025, programmée du 13 avril au 13 octobre sur l’île japonaise de Yumeshima. À travers un pavillon conçu autour du concept « Benin Horizons : A Journey of Culture and Opportunities », le pays entend offrir une immersion dans son identité, en conjuguant héritage culturel, créativité contemporaine et dynamisme économique. L’objectif est clair : affirmer la place du Bénin sur la scène internationale et renforcer son rayonnement auprès d’un public attendu à près de 28 millions de visiteurs.

Le pavillon, pensé comme une expérience interactive, proposera un voyage où traditions et modernité se rencontrent. Les visiteurs y découvriront la richesse du patrimoine béninois, des palais royaux d’Abomey aux Tata Somba du Nord, en passant par les trésors naturels de la Pendjari, les plages historiques de Ouidah et les marchés vibrants de Cotonou. L’innovation sera également mise en valeur à travers des projets structurants tels que Sèmè City, symbole des ambitions du pays en matière de recherche et d’entrepreneuriat. Le tout s’accompagnera d’une mise en avant des talents artistiques, des saveurs culinaires et des opportunités d’investissement qui font du Bénin un acteur en pleine transformation.

Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, la participation à Osaka représente une occasion unique d’affirmer la vitalité et la vision du pays. « La Journée Nationale offre au Bénin une tribune exceptionnelle pour affirmer son rayonnement. En célébrant notre présence au Japon, nous ouvrons une fenêtre sur notre patrimoine, notre créativité et notre vision », a-t-il déclaré. Le commissaire général du Pavillon, Yannis Adebiaye, souligne quant à lui que cette présence est portée par une volonté d’authenticité et d’ambition, convaincu que le « Monde de Splendeurs » proposé fera du Bénin une destination incontournable.

La semaine du Bénin à Osaka, prévue du 28 au 31 août 2025, constituera le temps fort de cette participation. Elle débutera par une journée économique à Higashi-Osaka consacrée aux investissements et aux échanges avec des entreprises japonaises, avant de se poursuivre le 29 août avec la célébration officielle de la Journée Nationale. Ce rendez-vous diplomatique et culturel, rythmé par des cérémonies officielles, des spectacles et des visites protocolaires, sera suivi d’une réception en soirée.

Les deux jours suivants seront dédiés à la créativité, à l’art et au design, avec des performances artistiques, des défilés de mode et la présentation de savoir-faire contemporains. En prenant part à cette exposition universelle placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », le Bénin confirme son ambition de se positionner comme une vitrine africaine alliant patrimoine et innovation, tradition et ouverture vers l’avenir.