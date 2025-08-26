France – Algérie : la crise diplomatique affecte les consulats

Macron et Tebboune (Photo AP)

Ce mardi, l’ambassade de France en Algérie a annoncé que le ministère algérien des Affaires étrangères n’a pas donné suite à ses demandes pour l’accréditation de nouveaux agents consulaires depuis le début de l’année. Cette situation conduira à une diminution du personnel dans les consulats et limitera le traitement des demandes de visas dès le 1ᵉʳ septembre.

Réorganisation des consulats et limitations des services

À Oran, Alger, et Annaba, les consulats devront fonctionner avec un tiers de personnel en moins, ce qui restreindra la capacité à examiner les demandes de visas. Les services se concentreront sur les Français résidents, les renouvellements de visas et les demandes liées aux études. Le nombre de rendez-vous disponibles pour déposer un dossier sera réduit afin de maintenir des délais raisonnables malgré cette baisse d’effectifs.

Publicité

Tensions diplomatiques et contexte

Les relations entre la France et l’Algérie se sont dégradées depuis 2024, avec plusieurs incidents ayant marqué une escalade. Les expulsions réciproques de diplomates, les différends autour du Sahara occidental et certaines affaires de sécurité ont accentué les frictions. La défiance mutuelle a freiné la coopération administrative, affectant notamment l’accréditation des agents consulaires français.

Ces tensions ont des conséquences concrètes sur la mobilité et les échanges entre les deux pays. Le refus d’accréditation compromet la relève habituelle des personnels expatriés, entraînant une limitation des services dans les consulats et une augmentation des délais pour les demandes de visas. Cette situation reflète un climat diplomatique tendu, avec un impact direct sur les échanges économiques et culturels.

Implications pour les demandeurs de visa

Les citoyens algériens souhaitant voyager vers la France devront prévoir des délais supplémentaires pour obtenir un rendez-vous. Les demandes de visas d’études et de séjour seront particulièrement affectées. Il est conseillé de suivre régulièrement les annonces des consulats et les procédures officielles, avec des liens informatifs disponibles pour les démarches.

L’ambassade de France souligne que ces restrictions resteront en vigueur tant que les nouvelles accréditations ne seront pas accordées, impactant directement la délivrance des visas et le fonctionnement des consulats.