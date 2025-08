France : un Marocain allume une cigarette avec la flamme du Soldat inconnu et risque l’expulsion

Photo AFP

Une vidéo captée ce 4 août avant 21 heures sur les Champs-Élysées a provoqué une vague de réactions à travers le pays. Sur les images, un homme s’approche de la flamme éternelle sous l’Arc de Triomphe pour y allumer une cigarette. Le geste, filmé par une touriste lettone de passage, a ensuite été diffusé sur TikTok. Cette dernière, interrogée par Le Figaro, a affirmé que l’individu était conscient de son acte et n’a montré aucun signe d’ivresse ou de confusion.

Rapidement identifié, l’homme — un Marocain âgé de 47 ans, sans domicile fixe — a été retrouvé le lendemain dans le secteur de la Grande-Armée. Il a d’abord tenté de nier les faits, avant de les admettre une fois confronté aux preuves. Il a été placé en garde à vue.

Un profil déjà connu et un séjour administratif sur le point d’expirer

Les autorités ont confirmé que l’individu était en situation régulière sur le territoire français, mais seulement jusqu’au mois d’octobre. Il faisait déjà l’objet de signalements pour vols, agressions et propos à caractère raciste.

À la suite de cette affaire, le ministère de l’Intérieur, Bruno Retailleau a engagé une procédure de retrait de son titre de séjour. La justice l’accuse de profanation d’un monument aux morts, infraction stipulée à l’article 225-17 du Code pénal, passible d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.

Réactions politiques : entre colère et devoir de mémoire

L’affaire a provoqué de vives réactions au sein du gouvernement. Patricia Mirallès, ministre déléguée à la Mémoire, a exprimé son indignation en insistant sur le caractère symbolique de la flamme. Pour elle, ce geste dépasse le simple irrespect : il s’agit d’un affront direct à l’histoire nationale.

Le ministre Bruno Retailleau a également dénoncé sur le réseau social X, un acte « misérable », saluant l’intervention rapide des forces de l’ordre. Ces responsables politiques ont rappelé que l’Arc de Triomphe et sa flamme sont des éléments fondamentaux du patrimoine républicain, consacrés à la mémoire des combattants tombés pour la nation.

La flamme du souvenir, cible d’un geste perçu comme une provocation

Allumée il y a plus d’un siècle, la flamme du Soldat inconnu représente bien plus qu’un simple hommage : elle est un lien entre les générations, un rappel permanent des sacrifices consentis pour la liberté. Ce symbole, ravivé chaque soir depuis 1923, est souvent visité par des délégations, des familles de militaires, et des touristes du monde entier.

Alors que certains dénoncent une banalisation des atteintes aux symboles collectifs, cet incident pose une nouvelle fois la question de la transmission des repères mémoriels dans une période de forte exposition numérique. L’acte de cet homme, filmé et diffusé, interroge la capacité de la société à préserver ses lieux de mémoire face à de telles dérives.