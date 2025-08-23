France : un mineur sans permis percute un policier lors d’une intervention

© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Mercredi 20 août, à Montpellier, une course-poursuite impliquant trois mineurs a conduit à la blessure d’un policier selon une information d’Ici. Ce nouvel incident survient alors que les refus d’obtempérer se multiplient en France depuis plusieurs années, nourrissant le débat sur la sécurité des forces de l’ordre et la délinquance des mineurs. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, les refus d’obtempérer ont fortement augmenté ces dernières années, certains débouchant sur des drames médiatisés, ce qui a entraîné un durcissement progressif des mesures de contrôle routier.

Une intervention tendue dans les rues de Montpellier

Tout est parti d’un simple contrôle routier sur l’avenue de la Pompignane, à Castelnau-le-Lez. Des agents de la police municipale ont repéré un automobiliste jetant des détritus par la fenêtre après avoir fait le plein. Alors qu’ils tentaient de l’interpeller, le conducteur a brusquement pris la fuite, déclenchant une course-poursuite. Les policiers municipaux ont sollicité le renfort de la police de Montpellier et de la police nationale.

Pendant une douzaine de minutes, le véhicule conduit par un mineur de 17 ans sans permis a traversé plusieurs zones urbaines à vive allure. Selon une source proche de l’enquête, les fugitifs ont franchi plusieurs feux rouges et effectué des embardées dangereuses, mettant en péril la sécurité des piétons et des automobilistes. Cette séquence pourra faire l’objet d’une reconstitution visuelle pour un futur suivi d’actualité.

Un policier blessé et un dispositif d’interception utilisé

La course s’est achevée dans le quartier de la cité Gély, rue de Fontcarrade, où les forces de l’ordre ont été prises à partie par des jets de projectiles. Pour neutraliser le véhicule, un dispositif d’interception des véhicules automobiles (DIVA) a été déployé. Cet équipement permet de crever les pneus d’un véhicule en fuite afin de le contraindre à s’arrêter. En tentant de l’éviter, le conducteur a percuté un policier national, blessé au tibia.

Les trois occupants du véhicule ont été interpellés. Le conducteur, qui aurait opposé une vive résistance, est poursuivi pour refus d’obtempérer aggravé, rébellion, défaut de permis et violences avec arme par destination sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Les deux passagers, également mineurs, ont été remis en liberté.