France: un octogénaire agressé pour une chaîne en or, son agresseur algérien désormais sous OQTF

Photo Pixabay

Un homme de 86 ans a été violemment attaqué dimanche 10 août dans le quartier de Gerland, à Lyon. Sérieusement blessé, il a dû subir une opération. L’agresseur, un ressortissant algérien en situation irrégulière, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Une agression brutale devant chez lui

Vers 18 heures, l’octogénaire franchissait le portail de sa résidence lorsqu’un individu l’a projeté au sol. L’assaillant lui a arraché une chaîne en or, et a tenté de s’emparer de sa sacoche. À leur arrivée, les policiers et les pompiers ont découvert la victime couverte de sang. Le mis en cause, interpellé peu après, a été placé en garde à vue pour vol avec violences. La préfecture a délivré une obligation de quitter le territoire français (OQTF) immédiate, assortie d’une assignation à résidence.

Publicité

Contexte d’une délinquance récurrente

Depuis plusieurs décennies, les vols à la sauvette connaissent une progression en France, particulièrement dans les grandes villes. Chaînes, téléphones et sacs à main figurent parmi les cibles privilégiées. Ces faits divers, parfois violents, alimentent les inquiétudes sur la sécurité des personnes âgées, souvent visées en raison de leur vulnérabilité.

Les autorités rappellent que des campagnes de prévention sont régulièrement menées, tandis que les riverains s’organisent pour renforcer la vigilance de proximité. Cet épisode de Lyon illustre les tensions persistantes entre sentiment d’insécurité et cadre légal entourant le séjour des étrangers en situation irrégulière. La victime reste hospitalisée, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer les suites judiciaires à donner au dossier.