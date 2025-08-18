France : une explosion à Vénissieux fait un mort et plusieurs blessés

Un violent drame a touché un immeuble de Vénissieux, en France, dans la nuit de dimanche à lundi. Une bonbonne de gaz pourrait être à l’origine de la déflagration, selon les premières constatations, et le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances.

Panique et mobilisation des secours

Aux alentours de 03h30, une forte explosion a secoué un bâtiment occupé sans autorisation depuis près d’un an. Une habitante a décrit la scène au Progrès comme un véritable chaos : portes et fenêtres projetées, objets tombant sur les lits, cris et panique généralisée.

Les équipes de secours ont été rapidement déployées pour sécuriser les lieux et évacuer les résidents. Neuf personnes ont été conduites à l’hôpital, tandis que dix-huit autres ont reçu des soins sur place. Le préfet chargé de la défense et de la sécurité s’est rendu sur le site lundi matin afin de suivre l’intervention.

Investigation et origine présumée

Le point d’origine de l’explosion se situait au 4e étage, où un corps a été découvert. Une source policière indique que l’explosion « serait accidentelle », mais les vérifications sont toujours en cours. L’occupation irrégulière de l’appartement complique l’analyse et augmente les risques d’accidents domestiques.

Les enquêteurs tentent de confirmer l’implication de la bonbonne de gaz et d’établir les circonstances exactes de l’événement. Ce type d’accident rappelle l’importance des mesures de sécurité dans les immeubles collectifs. Les opérations de secours se poursuivent pour assurer la protection des habitants et évaluer l’ampleur des dommages.