Jeux Mondiaux 2025: le béninois Marcel GBETABLE décroche la nouvelle médaille d’or

Aux Jeux Mondiaux 2025 organisés à Chengdu en Chine, le joueur béninois Marcel Gbetable, surnommé « Colonel GBE », a remporté le titre de champion du monde de tir de précision en pétanque. Cette victoire face à l’Italien Andrea Chiapello consacre une nouvelle étape pour le sport béninois sur la scène internationale.

Un duel décisif en Chine

La finale du tir de précision a opposé Marcel Gbetable au tenant du titre, l’Italien Andrea Chiapello. Dans une confrontation serrée, le joueur béninois a imposé son rythme et son adresse, s’imposant par 29 à 25. Ce succès vient enrichir le palmarès du Bénin et confirme la montée en puissance de la discipline dans le pays.

Ce sacre intervient dans le cadre des Jeux Mondiaux, une compétition reconnue qui rassemble des disciplines sportives variées. À travers cette performance, le Bénin confirme sa place parmi les nations de référence en pétanque, un sport de plus en plus structuré au niveau international.

Une trajectoire déjà marquée par des titres

Le parcours de Marcel Gbetable illustre la régularité et l’exigence d’un sportif qui a déjà fait parler de lui sur la scène mondiale. Lors des championnats de 2023, il avait décroché le titre de champion du monde en doublette mixte avec Laïma Sambo, avant d’obtenir la place de vice-champion en doublette avec Marcel Bio.

Ces résultats, combinés à la victoire en Chine, renforcent son statut de référence. Ils démontrent également l'investissement de l'ensemble des boulistes béninois dans le rayonnement du sport. Plusieurs observateurs estiment que cette dynamique pourrait encourager un soutien accru aux disciplines dites « mineures », ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de développement sportif.