Le Bénin, modèle de croissance et de mobilisation de recettes, mais des défis subsistent (rapport BM)

La troisième édition des « Perspectives Économiques du Bénin », un rapport de la Banque mondiale publié en juin 2025, dresse un tableau encourageant de l’économie béninoise. Intitulé « Accroître la mobilisation des recettes intérieures tout en protégeant les pauvres », le rapport souligne les progrès significatifs réalisés par le pays en matière de croissance économique, de consolidation budgétaire et de mobilisation de recettes, tout en identifiant des défis persistants, notamment en matière de réduction de la pauvreté et d’efficacité fiscale.

Selon le rapport, l’activité économique du Bénin a continué sa forte dynamique, affichant une croissance de 7,5 % en 2024. Cette performance remarquable est principalement due à la forte croissance des secteurs des services et de l’industrie. Le secteur des services, en particulier, a été le principal moteur de cette expansion, grâce à la reprise du commerce informel et à l’amélioration des relations avec le Nigéria. La diversification des services, notamment le tourisme et les télécommunications, a également contribué à cette croissance. De plus, les investissements dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et les réformes du secteur agricole ont soutenu la production industrielle, qui a progressé de 5,9 %.

Malgré un environnement extérieur difficile et des incertitudes régionales, le Bénin a démontré une résilience notable. Le déficit du compte courant s’est réduit, et les réserves de change ont augmenté, atteignant 4,7 mois d’importations en 2024. Les perspectives à moyen terme restent positives, avec une croissance projetée en moyenne à 7,1 % sur la période 2025-2027, tirée par l’agriculture, l’industrie et les exportations.

Mobilisation de recettes et consolidation budgétaire

Le rapport salue les efforts du gouvernement béninois pour améliorer la mobilisation des recettes intérieures. Grâce à des réformes importantes et à la numérisation des administrations fiscales, les recettes fiscales ont augmenté de manière significative. Elles ont été le principal moteur de l’augmentation des recettes publiques depuis 2016, après avoir baissé pendant quatre années consécutives. L’introduction de mesures innovantes comme la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme et la simplification du code des impôts ont joué un rôle crucial dans cette amélioration. L’impôt minimum sur les sociétés a été relevé, et les effets des réformes de l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ont commencé à se faire sentir de manière substantielle.

Cette augmentation des recettes, combinée à une gestion rigoureuse des dépenses, a permis une consolidation budgétaire remarquable. Le déficit budgétaire s’est considérablement réduit en 2023-2024, permettant au Bénin de se conformer à la règle budgétaire de l’Uemoa. La dette publique, bien qu’ayant augmenté ces dernières années, a vu sa trajectoire s’inverser en 2024, et les paiements d’intérêts diminuent par rapport aux recettes fiscales.

Défis et recommandations

Cependant, le rapport souligne que malgré les progrès, les niveaux de recettes fiscales du Bénin restent inférieurs à ceux de pays comparables, en raison d’une productivité et d’une efficience fiscales encore faibles. La taille du secteur informel et les nombreuses exonérations fiscales sapent la capacité du pays à maximiser ses revenus. Le rapport recommande d’améliorer le recouvrement des impôts directs, de renforcer l’efficience des droits d’accise et de la TVA en supprimant les exonérations régressives, et de consolider les améliorations administratives.

Un autre point important soulevé par le rapport est le potentiel du système budgétaire à réduire la pauvreté. L’analyse révèle que le système budgétaire béninois a réduit les inégalités de 3,0 points de Gini en 2022, principalement grâce aux transferts en nature. Toutefois, le rapport note que cet impact est relativement inférieur à celui d’autres pays de l’Uemoa. Pour renforcer la protection des plus vulnérables, la Banque mondiale suggère un meilleur ciblage des subventions et des transferts, afin d’atténuer l’impact des impôts indirects sur les ménages les plus pauvres.

Le rapport met également l’accent sur l’importance d’améliorer l’efficience des investissements publics pour soutenir la mobilisation des recettes et stimuler la croissance à long terme. Le gouvernement a consacré des ressources considérables aux dépenses d’investissement, en particulier dans les transports et l’eau, mais il existe des opportunités d’améliorer l’efficacité pour maximiser l’impact sur la croissance et la réduction de la pauvreté.

En conclusion, les « perspectives « économiques du Bénin » de la Banque mondiale offrent un bilan positif de la situation macroéconomique du pays, saluant les réformes audacieuses et les résultats impressionnants en matière de croissance et de finances publiques. Elles confirment que le Bénin est sur une bonne trajectoire. Toutefois, le rapport rappelle que la consolidation des acquis et la poursuite des efforts, notamment en matière de justice fiscale et de protection sociale, sont essentielles pour transformer cette croissance en une prospérité partagée qui profite à tous les Béninois.