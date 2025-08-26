Le Maghreb s’apprête à redessiner son ciel : l’aviation en mutation dès 2025

L’industrie aéronautique africaine connaît un essor fulgurant, tiré par des compagnies maghrébines comme Royal Air Maroc (RAM) et Air Algérie. En 2023, RAM a transporté 7,2 millions de passagers (96 % de son niveau pré-pandémie) et vise une flotte de 200 appareils d’ici 2037. De son côté, Air Algérie modernise ses services et étend son réseau, notamment sur les liaisons domestiques, répondant à une demande croissante et à un besoin accru de connectivité économique.

Dans ce paysage en mutation, l’émergence de Domestic Airlines en Algérie s’impose comme une nouvelle transformation, plutôt prometteuse. Cette nouvelle compagnie, qui sera à 100% dédiée aux vols intérieurs, se donne pour mission de révolutionner la mobilité nationale, en désenclavant les régions isolées et en renforçant la cohésion économique et sociale du pays.

Publicité

Domestic Airlines : un décollage prometteur

Les premiers retours sont prometteurs. En effet, Domestic Airlines devrait débuter sa campagne avec un vol permettant de relier Alger à Tamanrasset, via un Boeing 737-800. Les premiers tests, effectués le 20 août dernier, se sont révélés être particulièrement positifs, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle carte de l’aviation civile en Algérie, avec un focus spécial sur les trajets intérieurs.

Cette nouvelle compagnie aérienne débutera sa campagne avec 15 avions, dont 7 gros porteurs. À termes, l’entreprise espère se développer et pourrait espérer investir sur 16 avions ATR, pour une valeur de 420 millions de dollars. À cette échelle, il s’agit d’un investissement conséquent, d’autant que nul ne sait si le projet sera économiquement viable.

Un outil clé pour l’unité nationale

Dans un monde globalisé où la mobilité est un moteur de développement, disposer d’un système de transport aérien viable et fiable est crucial pour les pays, notamment pour stimuler l’économie et renforcer la cohésion nationale. En participant à l’amélioration de la connectivité entre les régions, ces compagnies aériennes, qu’elles oient bien établies ou nouvelles dans le paysage, permettent de réduire les disparités géographiques, d’attirer des touristes internationaux ou nationaux vers des destinations moins accessibles et de soutenir les dynamiques socio-économiques.