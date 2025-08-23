Le « triangle de la mort » du visage : pourquoi il ne faut jamais percer un bouton dans cette zone

Photo Unsplash

Aux États-Unis, Lish Marie, une mère de trois enfants vivant à New York, a été hospitalisée d’urgence après avoir percé un bouton sous son nez. Son cas rappelle les dangers du « triangle de la mort », une zone du visage où une infection peut se propager directement vers le cerveau.

Le danger du « triangle de la mort » expliqué

Le « triangle de la mort » correspond à la zone située entre l’arête du nez et les coins de la bouche. Cette partie du visage est traversée par des veines reliées au cerveau par le sinus caverneux. L’absence de valves dans ces vaisseaux permet aux bactéries de circuler librement vers l’intérieur du crâne. Une infection peut alors provoquer des complications sévères comme une thrombose, une méningite, une perte de la vision ou une paralysie faciale.

Dans le cas de Lish Marie, après avoir manipulé un bouton sous sa narine, le côté gauche de son visage a rapidement gonflé, entraînant une paralysie partielle. Les médecins ont administré des antibiotiques et des stéroïdes pour enrayer l’infection. Cette hospitalisation met en lumière le risque d’un geste en apparence anodin.

Ce que conseillent les spécialistes

Les dermatologues rappellent qu’il ne faut jamais percer un bouton situé dans cette zone du visage. Les infections qui en découlent comportent un taux de complications graves estimé à près de 30 %. Les experts recommandent plutôt d’utiliser des crèmes antiseptiques, de maintenir une bonne hygiène et de consulter un professionnel en cas d’inflammation persistante.

Des cas similaires ont été recensés dans d’autres régions, renforçant l’alerte des spécialistes. Plusieurs guides médicaux accessibles en ligne insistent déjà sur la nécessité de laisser cette zone intacte et d’opter pour une prise en charge dermatologique appropriée.

Un bouton mal manipulé dans le « triangle de la mort » peut rapidement devenir une urgence médicale, comme l’a montré l’expérience de Lish Marie à New York.