Lutte contre la corruption : la BOAD et le HCPC du Bénin s’unissent pour une gouvernance renforcée

Me Jacques Migan. Photo : DR

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Haut Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) du Bénin ont signé un protocole d’accord de coopération pour la lutte contre la corruption. Ce partenariat vise à renforcer les mécanismes de prévention, de détection et de répression de la corruption, de la fraude et des infractions économiques et financières dans l’ensemble de l’espace Uemoa.

L’accord a été paraphé par Braïma Luis Soarès-Cassama, Vice-Président de la Boad, et Jacques Migan, Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption du Bénin. Cette coopération s’inscrit dans une dynamique régionale de mutualisation des expertises, des ressources et des outils pour une gouvernance plus transparente et efficace. Les deux institutions s’engagent à mettre en place un cadre opérationnel clair, fondé sur des échanges réguliers, des consultations techniques et une coordination rigoureuse. L’objectif est de maximiser l’impact des initiatives anticorruption dans les États membres de l’Uemoa.

Publicité

Lors de la cérémonie de signature, le Vice-Président de la Boad a salué la portée de cet accord, le qualifiant de « jalon important » dans la coopération régionale. Il a réaffirmé l’engagement de la Boad à œuvrer avec le Hcpc « avec détermination et dans l’esprit d’un partenariat exemplaire ». Pour le Hcpc, ce protocole avec une institution régionale de renom comme la Boad est une reconnaissance de son rôle stratégique dans la lutte contre la corruption au Bénin et dans la sous-région.

En s’associant à cette démarche régionale, le Haut-Commissaire Jacques Migan affiche sa volonté d’inscrire l’action du Hcpc dans une dynamique proactive et transfrontalière, s’attaquant aux réseaux de corruption à l’échelle de l’Uemoa. Cet accord est le huitième partenariat stratégique de la Boad dans la région. Il vient consolider un réseau déjà solide de collaborations avec des institutions de référence dans plusieurs pays de l’Uemoa, comme l’Ofnac au Sénégal, la Haplucia au Togo, la Habg en Côte d’Ivoire, ou encore l’Asce-LC au Burkina Faso.

Ce maillage institutionnel témoigne de la détermination de la Boad à bâtir un environnement économique plus sain, fondé sur l’intégrité, la responsabilité et la transparence. En conjuguant leurs efforts, la Boad et le Hcpc du Bénin entendent faire de la lutte contre la corruption un levier de développement durable et de confiance régionale.