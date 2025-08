Maghreb : cette bourse affiche des chiffres records

Photo Pixabay

Le marché financier algérien contribue d’engranger des succès significatifs. D’après des données relayées par Algérie Aujourd’hui, qui s’appuie sur les données de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse, la Bourse d’Alger a enregistré une activité en forte progression durant les six premiers mois de l’année 2025. Une évolution qui traduit un nouvel appétit des investisseurs pour les produits financiers cotés dans le pays.

Entre janvier et juin, la valeur totale des échanges a atteint 4,5 milliards de dinars, contre 1,35 milliard pour la même période en 2024. Cela représente une hausse de plus de 235 %, selon les chiffres communiqués par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse.

Cette dynamique ne s’arrête pas à la valeur des transactions. Le volume d’actions échangées a lui aussi explosé, passant à plus de 2,1 millions de titres contre 655 600 un an plus tôt. Soit une croissance de près de 233 %. Avril s’impose comme le mois le plus actif, avec près d’un million d’actions échangées, tandis que février reste en retrait avec un peu plus de 120 000 titres.

Au-delà des chiffres, ce regain d’activité révèle une confiance retrouvée dans le potentiel du marché boursier algérien. Des efforts ont été entrepris ces derniers mois pour rendre la place d’Alger plus attractive : promotion du financement alternatif pour les entreprises, modernisation des procédures, et meilleure visibilité des opportunités d’investissement.

La Bourse, longtemps en retrait par rapport à d’autres leviers économiques, semble ainsi retrouver une place dans les stratégies de financement des entreprises locales. Reste à voir si cette dynamique sera durable et si d’autres sociétés choisiront d’entrer en bourse pour élargir leurs ressources.