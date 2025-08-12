Maghreb : hausse record des échanges commerciaux avec ce pays européen

Photo DR

Les échanges économiques entre le Maroc et le Royaume-Uni connaissent un nouvel élan en 2025. Selon Maroc Diplomatique, le volume des transactions entre les deux pays a avoisiné 6 milliards de dirhams sur les trois premiers mois de l’année. Ce chiffre, inédit sur un seul trimestre depuis la mise en œuvre de l’accord d’association post-Brexit en janvier 2021, illustre un approfondissement des liens économiques bilatéraux.

Par rapport au premier trimestre 2024, la progression atteint 16,4 %. Trois secteurs se distinguent particulièrement dans cette dynamique : l’agroalimentaire, l’industrie automobile et le textile. Les produits agricoles et agroalimentaires marocains, qu’ils soient frais ou transformés, séduisent de plus en plus le marché britannique, porté par une demande accrue pour des denrées de qualité.

Dans le domaine automobile, le Maroc confirme sa position de fournisseur clé, notamment grâce aux exportations de câblages et de composants. Le textile, de son côté, poursuit son avancée, en particulier dans l’habillement et la bonneterie, deux segments qui bénéficient de la volonté du Royaume-Uni de diversifier ses sources d’approvisionnement.

Au-delà des chiffres, cette performance témoigne d’un partenariat qui s’inscrit dans la durée. Elle montre aussi comment le Maroc, en misant sur des secteurs compétitifs et une logistique adaptée, réussit à renforcer sa place dans les échanges avec un partenaire extra-européen stratégique.