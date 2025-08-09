Maghreb : le cannabis officiellement exporté vers l’Australie

Photo Unsplash

Après une longue phase d’organisation légale et institutionnelle, le Maroc a réalisé cette semaine sa première exportation officielle de cannabis médical vers l’Australie. Cette initiative marque une avancée importante dans l’ouverture de son industrie pharmaceutique aux marchés internationaux.

Un cadre réglementaire solide soutenu par des échanges internationaux

L’opération a été menée sous l’égide de l’Agence Nationale de Régulation des Activités liées au Cannabis (ANRAC), qui a joué un rôle central dans la gestion administrative et technique du dossier. Cette agence a travaillé en étroite collaboration avec les autorités sanitaires australiennes ainsi que des laboratoires spécialisés, garantissant le respect des normes en vigueur des deux côtés.

Une cargaison inaugurale pour un produit local

Le premier envoi officiel comprend 50 kilogrammes de cannabis thérapeutique cultivé localement, provenant d’une variété appelée « Beldiya ». Cet envoi marque une étape clé pour le pays, qui cherche à s’imposer sur le marché mondial du cannabis médical, encore en plein développement.

Vers une intégration progressive dans le commerce mondial du cannabis

Ce succès reflète l’essor progressif du secteur dans la région, où plusieurs pays explorent le potentiel thérapeutique et économique du cannabis. En instaurant des règles strictes et en favorisant la coopération internationale, le Maroc se positionne comme un futur fournisseur reconnu. Cette opération peut être un catalyseur pour la croissance d’autres exportations, tout en renforçant la recherche locale.

À l’heure où la demande mondiale en produits médicaux à base de cannabis augmente, notamment dans des marchés avancés comme l’Australie, cette collaboration offre un modèle de conformité et de qualité pour les producteurs de la région.

L’expérience acquise avec ce premier lot servira probablement de référence pour d’autres initiatives similaires dans la zone maghrébine, visant à développer un secteur encadré et compétitif à l’échelle internationale.