Maghreb : les investissements ont atteint 1.14 milliard $ dans ce pays

Tunis (Photo DR)

Les signaux économiques en provenance de la Tunisie laissent entrevoir un climat d’affaires plus dynamique. Selon des données relayées par l’AgenceEcofin et issues de l’Instance tunisienne de l’investissement, le volume des projets déclarés dans les principaux secteurs économiques a atteint près de 1,14 milliard de dollars entre janvier et juin 2025. Ce niveau représente une augmentation de 16,9 % par rapport à la même période l’an dernier.

Au-delà des montants, c’est aussi l’impact sur l’emploi qui attire l’attention. Les initiatives annoncées devraient générer environ 45 839 postes de travail, soit une progression de 4 % sur un an. Pour de nombreux observateurs, ces chiffres confirment un regain de confiance des investisseurs, malgré un contexte international encore marqué par des incertitudes.

Les raisons de cette embellie semblent multiples. La Tunisie bénéficie de réformes visant à simplifier les procédures administratives pour les entreprises et à améliorer l’attractivité des zones industrielles. Par ailleurs, certains secteurs, comme les technologies de l’information, l’industrie manufacturière et les énergies renouvelables, suscitent un intérêt croissant, ce qui contribue à diversifier l’économie.

Si cette tendance se maintient sur le reste de l’année, le pays pourrait consolider sa position en tant que destination compétitive pour les capitaux étrangers, tout en stimulant l’emploi et la consommation intérieure. Pour autant, les analystes soulignent que la stabilité politique et la poursuite des réformes structurelles restent des facteurs clés pour transformer cet élan conjoncturel en croissance durable.