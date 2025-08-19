Maroc : cette enseigne s’impose dans le secteur de l’hypermarché

Avec un chiffre d’affaires de 8,72 milliards de dirhams au deuxième trimestre 2025, le groupe Label’Vie confirme son dynamisme au Maroc. Portée par son enseigne Atacadão, l’entreprise affiche une progression notable qui renforce sa stratégie multiformats et ouvre de nouvelles perspectives de croissance.

Atacadão, moteur de croissance au Maroc

Le groupe Label’Vie, acteur majeur de la grande distribution, enregistre une progression remarquable sur le marché marocain. Son format Atacadão, lancé en 2011, repose sur un modèle hybride associant prix bas, volumes élevés et clientèle mixte. Cette approche séduit à la fois les particuliers et les petits professionnels, faisant de l’enseigne un levier central de croissance.

Au deuxième trimestre 2025, Atacadão a vu son chiffre d’affaires bondir de 20,7 % par rapport à la même période en 2024. Cette performance dépasse celles des autres enseignes du groupe, confirmant son rôle moteur. Selon la direction, « la dynamique commerciale est au rendez-vous », et l’enseigne s’impose désormais comme la première du secteur de l’hypermarché au Maroc.

Un rappel utile : la grande distribution au Maroc s’est structurée au cours des deux dernières décennies autour de formats variés (supermarchés, hypermarchés, cash & carry). Dans ce paysage, Atacadão occupe une place singulière en combinant proximité prix et volumes de gros, une stratégie qui lui permet d’attirer des segments de clientèle multiples.

Les ambitions de Label’Vie pour 2028

Les résultats du deuxième trimestre confortent la stratégie du groupe. Sa directrice générale, Naoual Ben Amar, souligne que la période écoulée renforce « la pertinence de nos choix stratégiques ». L’entreprise affiche une vision claire à l’horizon 2028 : atteindre 19 milliards de dirhams de chiffre d’affaires annuel et élargir les surfaces de vente de 15 à 20 %.

Cette trajectoire s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation et d’adaptation du secteur. Le groupe prévoit notamment d’intensifier ses investissements dans l’extension des surfaces commerciales, tout en consolidant la présence d’Atacadão. Une analyse complète des projets d’expansion est annoncée dans les prochains mois et devrait être accessible via des rapports dédiés.