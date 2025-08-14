Maroc : des médecins réalisent une prouesse inédite

Au Maroc, une équipe médicale a réussi une opération que peu d’hôpitaux dans le monde peuvent revendiquer. Selon RT, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé a mené avec succès une transplantation rénale entre un donneur et un receveur dont les groupes sanguins n’étaient pas compatibles selon les standards habituels.

L’intervention, réalisée dans un établissement de la fondation, a mobilisé plusieurs spécialités médicales. Anesthésistes, néphrologues, urologues, hématologues, immunologues et chirurgiens vasculaires ont travaillé de concert, avec le soutien du Blood Center Mohammed VI. L’expertise internationale était également au rendez-vous grâce à l’appui scientifique du professeur français Lionel Rostaing, reconnu dans le domaine des greffes complexes.

Publicité

La réussite de cette greffe rénale, dite « ABO incompatible », marque une étape importante pour le système de santé marocain. Elle pourrait élargir considérablement le nombre de patients pouvant bénéficier d’une transplantation, en contournant certaines limites liées à la compatibilité sanguine. Cette avancée est aussi porteuse d’espoir pour d’autres pays africains confrontés à un manque de donneurs compatibles.

En ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de greffe, cette opération illustre le rôle croissant du Maroc dans l’innovation médicale sur le continent. Elle témoigne aussi de l’efficacité des approches pluridisciplinaires et de l’importance des partenariats internationaux pour relever les défis de santé les plus complexes.