Maroc : deux villes dans le top 10 des destinations les plus prisées en Afrique et au Moyen-Orient

Photo : DR

Deux villes marocaines se hissent parmi les dix destinations les plus plébiscitées d’Afrique et du Moyen-Orient dans le prestigieux classement des World’s Best Awards 2025 du magazine Travel + Leisure. Marrakech occupe la 4ᵉ place, suivie de Fès à la 6ᵉ, confirmant ainsi la place du Maroc parmi les pôles touristiques incontournables de la région rapporte Bladi. Cette reconnaissance s’appuie sur les votes de milliers de lecteurs internationaux, qui ont évalué les villes sur des critères précis : richesse culturelle, qualité de la gastronomie, attraits architecturaux, sécurité, accessibilité et rapport qualité-prix.

Marrakech, entre prestige et constance

La ville ocre poursuit sa trajectoire ascendante sur la scène touristique mondiale. Réputée pour sa médina animée, ses souks chatoyants, ses palais historiques et ses jardins luxuriants, Marrakech séduit un large éventail de voyageurs à la recherche d’expériences authentiques.

Publicité

Sa fidélité au classement du magazine lui a valu cette année une mention spéciale : le label “Hall of Fame”, réservé aux destinations régulièrement distinguées par les lecteurs. Un honneur qui confirme la solidité de l’offre touristique de la ville, appuyée par un équilibre entre modernité et tradition.

Fès, un voyage dans le temps

Moins effervescente, mais tout aussi captivante, Fès est souvent décrite comme une “capsule temporelle” par les amateurs de patrimoine. Considérée comme la capitale spirituelle du Maroc, la ville attire pour sa médina classée par l’UNESCO, ses médersas historiques et son artisanat séculaire.

Le classement souligne l’attachement des visiteurs à cette ville qui, malgré les évolutions du secteur, reste fidèle à son identité et à son héritage culturel. Fès s’impose ainsi comme une destination de choix pour les voyageurs en quête de sens et de découvertes patrimoniales.

Le Maroc, seul pays doublement représenté

Fait notable du palmarès 2025 : le Maroc est le seul pays africain et arabe à voir deux de ses villes figurer dans le top 10. Il devance ainsi des destinations majeures comme l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis ou le Qatar. En tête du classement, seule la ville du Cap, en Afrique du Sud, représente l’Afrique subsaharienne.

Publicité

Cette double présence marocaine témoigne d’une stratégie touristique consolidée, qui mise à la fois sur la valorisation du patrimoine, le développement des infrastructures et la diversification de l’offre pour répondre à une demande internationale de plus en plus exigeante.

Un positionnement régional renforcé

Dans un contexte de reprise progressive du tourisme mondial, ces résultats renforcent la position du Maroc comme l’un des leaders du secteur dans la région MENA. Le pays semble tirer profit de sa stabilité, de la richesse de son offre culturelle et de sa capacité à conjuguer tradition et innovation pour répondre aux attentes des voyageurs post-pandémie.